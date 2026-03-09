Michel Fayad : "Le Hezbollah a perdu le soutien des Libanais"

Selon l’analyste Michel Fayad, l’intervention du Hezbollah dans la guerre contre Israël illustre une réalité désormais évidente : le mouvement terroriste chiite n’agit plus comme une force libanaise mais comme une organisation alignée sur l’Iran. Il souligne que le Hezbollah n’obéit ni à l’armée libanaise, ni au gouvernement, ni au président ou au Parlement du Liban, mais uniquement à Téhéran.

D’après lui, cette situation a profondément changé la perception du mouvement au sein de la population. Michel Fayad affirme que la grande majorité des Libanais rejette aujourd’hui l’intervention du Hezbollah dans le conflit, estimant qu’elle a été décidée en dehors de tout cadre étatique. La déclaration de guerre et de paix relève normalement de l’État, rappelle-t-il, et non d’une organisation armée indépendante.

L’analyste souligne également que le Hezbollah s’est retrouvé de plus en plus isolé politiquement au Liban. Il évoque des sondages indiquant qu’une très large majorité de Libanais s’oppose désormais au mouvement, dépassant les clivages religieux et politiques traditionnels.

Dans ce contexte, Michel Fayad estime que la priorité pour l’avenir du Liban est la restauration de la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire. Il espère que l’armée libanaise pourra à terme exercer le monopole exclusif des armes et reprendre le contrôle total du pays.

Pour lui, la situation actuelle pourrait marquer un tournant : en déclenchant une guerre sans mandat national, le Hezbollah aurait « politiquement signé son propre suicide » sur la scène libanaise.