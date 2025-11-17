Michel Fayad : "Le Hezbollah ne se désarmera jamais tant que ses réseaux financiers ne seront pas coupés"

Lors de son intervention sur i24NEWS, le professeur de géopolitique Michel Fayad a livré une analyse de la situation du Hezbollah au Liban, avertissant que l’organisation terroriste chiite pourrait revenir à des méthodes clandestines pour échapper au renseignement israélien. Selon lui, le mouvement pro-iranien a déjà fonctionné ainsi de 1979 à 1985, avant même sa création officielle : « Ses premières années ont été entièrement clandestines, il peut très bien y revenir dans le sud du pays. »

Michel Fayad rappelle que le Hezbollah n’est pas seulement une milice : il est une composante du pouvoir libanais, disposant de députés, de ministres et d’une influence directe sur le président Joseph Aoun. Cette ascension, affirme-t-il, repose sur « une implantation étrangère financée par l’Iran », qui a permis au mouvement « d’acheter des voix et des soutiens politiques ». Ce soutien financier aurait transformé une communauté chiite historiquement modérée en un bloc plus radicalisé.

Pour Michel Fayad, la clé est financière : couper l’argent iranien, mais aussi les revenus issus du trafic de drogue en Afrique ou en Amérique latine, des activités de la diaspora, ou encore des transactions en cryptomonnaies via les “sarafs” de la banlieue sud de Beyrouth. « Tant que ces flux ne seront pas stoppés, le Hezbollah pourra se reconstituer indéfiniment. »

Il appelle à soutenir l’État libanais et son armée, incapables aujourd’hui de désarmer la milice, et préconise la fermeture des bureaux de coordination entre l’armée et le Hezbollah. Enfin, il rappelle que les résolutions 1701 et 1559 de l’ONU imposent le désarmement de toutes les forces non étatiques : « Seul le gouvernement doit pouvoir décider de la guerre ou de la paix. »