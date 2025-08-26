Michel Fayad : "Le Hezbollah refuse de désarmer, le Liban s’avance vers une impasse dangereuse"
Pour l'analyste, le Liban est au bord d’une impasse explosive, entre pressions du Golfe, menace iranienne et risque de guerre civile.
Sur i24NEWS, l’analyste Michel Fayad a livré une lecture de la crise libanaise autour de l’ultimatum fixé au Hezbollah. Alors que le gouvernement de Beyrouth a donné jusqu’au 31 août pour présenter un plan de désarmement, Michel Fayad juge l’issue hautement improbable : « Le Hezbollah ne veut pas désarmer, l’impasse est totale ».
Selon lui, la véritable décision ne se prend pas à Beyrouth mais à Téhéran. L’organisation chiite obéit aux ordres du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui, fort de ses succès en Irak avec l’institutionnalisation des milices Hachd al-Chaabi, tenterait désormais d’imposer un modèle similaire au Liban.
L’armée libanaise, composée à 50 % de soldats sunnites, ne saurait, selon Michel Fayad, affronter frontalement le Hezbollah sans risquer un embrasement sunnite-chiite. « Si l’armée se bat, cela peut mal tourner », prévient-il, soulignant la fragilité du pays. Même les promesses d’investissements massifs des pays du Golfe en échange d’un désarmement n’y changeraient rien : pour le Hezbollah, ce serait remplacer une tutelle iranienne par une tutelle arabo-américaine, une perspective inacceptable. Michel Fayad esquisse trois scénarios : la poursuite du statu quo, un retour d’Israël au Liban Sud, ou, pire encore, une intervention syrienne pilotée par Jolani avec le soutien financier du Golfe et de la Turquie, transformant à nouveau le Liban en « fief syrien ». Une hypothèse qu’il qualifie du « pire scénario » pour les Libanais. Sa conclusion est sans appel : « Le Hezbollah refusera tout plan de désarmement, et le Liban s’avance vers une impasse dangereuse. »