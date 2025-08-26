Michel Fayad : "Le Hezbollah refuse de désarmer, le Liban s’avance vers une impasse dangereuse"

Articles recommandés -

Sur i24NEWS, l’analyste Michel Fayad a livré une lecture de la crise libanaise autour de l’ultimatum fixé au Hezbollah. Alors que le gouvernement de Beyrouth a donné jusqu’au 31 août pour présenter un plan de désarmement, Michel Fayad juge l’issue hautement improbable : « Le Hezbollah ne veut pas désarmer, l’impasse est totale ».

Selon lui, la véritable décision ne se prend pas à Beyrouth mais à Téhéran. L’organisation chiite obéit aux ordres du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui, fort de ses succès en Irak avec l’institutionnalisation des milices Hachd al-Chaabi, tenterait désormais d’imposer un modèle similaire au Liban.

L’armée libanaise, composée à 50 % de soldats sunnites, ne saurait, selon Michel Fayad, affronter frontalement le Hezbollah sans risquer un embrasement sunnite-chiite. « Si l’armée se bat, cela peut mal tourner », prévient-il, soulignant la fragilité du pays. Même les promesses d’investissements massifs des pays du Golfe en échange d’un désarmement n’y changeraient rien : pour le Hezbollah, ce serait remplacer une tutelle iranienne par une tutelle arabo-américaine, une perspective inacceptable. Michel Fayad esquisse trois scénarios : la poursuite du statu quo, un retour d’Israël au Liban Sud, ou, pire encore, une intervention syrienne pilotée par Jolani avec le soutien financier du Golfe et de la Turquie, transformant à nouveau le Liban en « fief syrien ». Une hypothèse qu’il qualifie du « pire scénario » pour les Libanais. Sa conclusion est sans appel : « Le Hezbollah refusera tout plan de désarmement, et le Liban s’avance vers une impasse dangereuse. »