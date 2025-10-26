Michel Fayad : "Tout le monde au Liban pense que la guerre va reprendre"

Sur i24NEWS, l’analyste politique libanais Michel Fayad a dressé un tableau particulièrement préoccupant de la situation au Liban, affirmant que le retour de la guerre n’est plus qu’une question de temps. Selon lui, de nombreux habitants de la Békaa et de Darya vendent déjà leurs maisons, convaincus qu’un nouveau conflit est imminent.

Michel Fayad estime que le cessez-le-feu imposé l’an dernier à Israël par Joe Biden a permis au Hezbollah de se réarmer et se réorganiser, alors qu’il était affaibli militairement. En empêchant Tsahal d’aller au bout de son offensive, Washington a laissé à l’organisation chiite « l’espace pour défier le gouvernement et l’armée libanaise », aujourd’hui impuissants et sous-équipés.

L’expert juge que Donald Trump, soutenu par les pays du Golfe, pourrait autoriser à nouveau Israël à frapper le Hezbollah « pour achever ce que Biden a interrompu ». Il met cependant en garde contre un dilemme intérieur : une partie des chiites du Liban veut la fin du Hezbollah, tandis que d’autres redoutent les attaques répétées de Joulanie (ex-Front al-Nosra) depuis la Syrie.

Pour Michel Fayad, le Liban est pris entre le désarmement nécessaire du Hezbollah et la peur d’une invasion, dans un équilibre explosif qui pourrait s’effondrer à tout moment.