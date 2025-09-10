Michel Illouz à i24NEWS : "Macron s’est engagé à faire tout son possible pour ramener les 48 otages"

Michel Illouz a affirmé que le président français avait écouté chaque famille et même eu « les larmes aux yeux » face aux témoignages.

i24NEWS
Michel Illouz, père de Guy Illouz
Michel Illouz, père de Guy Illouz Screenshot/ i24NEWS

Invité du Prime sur i24NEWS, Michel Illouz, père de Guy Illouz dont le corps est toujours retenu à Gaza, est revenu sur sa rencontre avec Emmanuel Macron à Paris. L’entretien, qui a duré plus d’une heure et demie, s’est déroulé dans une atmosphère particulièrement émotive et chaleureuse.

« Nous ne sommes pas des diplomates ni des politiques, nous sommes des parents qui veulent juste récupérer leurs enfants », a-t-il expliqué. Michel Illouz a affirmé que le président français avait écouté chaque famille et même eu « les larmes aux yeux » face aux témoignages. Emmanuel Macron leur a promis qu’il était totalement engagé pour le retour des 48 otages, dont 20 vivants et 28 assassinés par le Hamas.

Selon Illouz, Macron a été clair : toute reconnaissance internationale d’un État palestinien devra être conditionnée à la libération préalable de l’ensemble des otages.

« L’ordre du jour mondial sera d’abord et avant tout le retour des 48 otages », aurait répété le président à plusieurs reprises. Le père a également exprimé son incompréhension concernant la frappe israélienne au Qatar. « S’ils sont tous morts, avec qui négocierons-nous pour ramener nos enfants ? », s’est-il interrogé, estimant que cette action complique les discussions. Michel Illouz a enfin exhorté Emmanuel Macron à intervenir activement auprès d’Israël et du Hamas pour parvenir à un accord global unique, afin de rapatrier tous les otages en même temps, vivants et morts, et ainsi permettre aux familles de retrouver leurs proches et de faire enfin leur deuil.

