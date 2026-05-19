Michel Montreuil : "En Espagne, on assiste à une véritable libération de la parole antisémite"

Depuis le 7 octobre, l’Espagne est devenue l’un des pays européens où le climat à l’égard d’Israël — et, par ricochet, des Juifs — s’est le plus fortement dégradé. Invité sur i24NEWS, Michel Montreuil, spécialiste des dynamiques juives en Europe, dresse un constat alarmant : les Juifs d’Espagne vivent désormais dans une « inquiétude croissante », alimentée par une explosion des discours antisémites sous couvert d’antisionisme.

S’appuyant sur les données de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, il rappelle que 73 % des Juifs espagnols estiment que l’antisémitisme a augmenté ces cinq dernières années, tandis que 97 % affirment avoir subi une forme d’hostilité antisémite dans leur quotidien. Si les violences physiques restent encore limitées, le malaise est profond. « Une libération de la parole antisémite » s’est installée dans l’espace public, explique-t-il, avec le retour de vieux fantasmes visant les Juifs, accusés de contrôler les banques, l’industrie pharmaceutique ou encore les médias.

Pour Michel Montreuil, certains discours politiques ont contribué à banaliser cette atmosphère. Les accusations répétées contre Israël, les outrances verbales et la diabolisation systématique de l’État hébreu créeraient un terrain favorable à des dérives qui dépassent largement la critique politique classique. Il cite notamment le refus des autorités espagnoles d’annuler un concert du rappeur Kanye West, connu pour ses déclarations violemment antijuives.

Mais l’analyse révèle aussi un paradoxe inattendu : malgré ce climat pesant, l’Espagne attire toujours davantage d’Israéliens. À Barcelone, Michel Montreuil observe l’installation croissante de jeunes couples et familles venus d’Israël, parfois d’abord pour quelques semaines, avant de s’y établir durablement. Une contradiction saisissante qui reflète toute la complexité de la relation entre l’Espagne contemporaine, Israël et les communautés juives européennes.