Mohamed Sifaoui appelle les musulmans de France à "oser la laïcité"

Invité du Grand Oral sur i24NEWS, Mohamed Sifaoui a livré une analyse sur les fractures du monde musulman, la situation à Gaza et les dérives idéologiques qui gangrènent la France. Le journaliste et essayiste, connu pour son combat acharné contre l’islamisme, présentait son nouvel ouvrage Musulmans, osez la laïcité (Éd. David Reinharc), un appel vibrant à la raison et à la liberté de conscience.

Deux ans après le 7 octobre, Sifaoui constate une double faillite : celle du Hamas, “laminé sur le plan militaire et moral”, et celle d’une partie du monde occidental, “trop complaisante à l’égard d’un discours victimaire instrumentalisé”. Pour lui, la cause palestinienne a été confisquée — “volée aux Palestiniens”, dit-il — par des courants populistes ou d’extrême-gauche qui, sous couvert d’humanisme, “nourrissent surtout une détestation d’Israël et des Juifs”.

Il dénonce un paradoxe historique : “Le monde arabe se rapproche d’Israël tandis qu’une partie de l’Occident régresse”, prisonnière, selon lui, d’un “islamo-gauchisme qui confond tolérance et lâcheté intellectuelle”. Pour Sifaoui, l’Europe est devenue le refuge idéologique des Frères musulmans, pourtant combattus dans les pays arabes eux-mêmes. “Ce qui était proscrit à Riyad ou au Caire renaît à Bruxelles et à Paris”, avertit-il, fustigeant la “fainéantise intellectuelle” des élites européennes. Sur le terrain français, l’auteur se montre tout aussi intransigeant : la laïcité, dit-il, “n’est pas une arme contre les musulmans, mais un bouclier qui protège leur liberté”. Il appelle les musulmans de France à “oser la laïcité”, c’est-à-dire à “défier l’ordre établi imposé par les islamistes”. Et de prévenir : “Il n’y a pas de compromis possible avec l’islamisme. Il faut le combattre frontalement, avec les moyens de l’État de droit, pas ceux de l’extrême droite.” Sifaoui, fidèle à sa ligne de courage et de clarté, conclut sur une mise en garde : “Le déni nourrit l’extrême droite. Ce que les Français attendent, c’est la vérité.” Un entretien dense, lucide et passionné — un rappel salutaire à la fermeté républicaine dans une époque de confusion morale et politique.