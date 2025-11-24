Mona Jafarian : "On assiste à une convergence des luttes menée par la haine du Juif"

La présidente du collectif Femme azadi franco-iranienne Mona Jafarian a réagi sur i24NEWS après la découverte de son nom sur la « liste des génocidaires » publiée par un professeur de l’université Lyon-2. Une publication qu’elle qualifie de « liste de la honte » et qui, dit-elle, « fait froid dans le dos ».

Elle explique être « choquée » d’être accusée de "génocide" alors qu’elle mène un combat quotidien contre le régime iranien. Dans le climat actuel, rappelle-t-elle, les militants pro-démocratie subissent en France « des menaces de mort, de viol et d’égorgement ». Voir un universitaire dresser de telles listes lui apparaît, dit-elle, « comme un retour à des pratiques que l’on croyait disparues depuis des décennies ».

Pour Mona Jafarian, cette affaire illustre une banalisation alarmante de l’antisémitisme, désormais répandue jusque « dans la sphère universitaire ». Elle décrit une « convergence des luttes » portée par une haine du juif décomplexée : des étudiants qui glorifient « le déluge d’Al-Aqsa », des groupes féministes qui défilent à Paris avec des drapeaux de la République islamique d’Iran, ou encore des enseignants séduits par le Hezbollah, « organisation terroriste responsable de dizaines de milliers de morts ».

Déplorant une perte totale de « boussole morale », elle accuse certains universitaires d’être « galvanisés par une haine du juif » et non par une lecture factuelle des événements. Elle annonce avoir saisi la LICRA et s’apprête à engager des poursuites judiciaires.

Sous protection policière en France, Mona Jafarian dénonce la « léthargie » des pouvoirs publics face à ce phénomène. Elle appelle à un sursaut national, rappelant que « quand le juif est attaqué, ce n’est que la première étape vers quelque chose de bien plus grave pour la nation entière ».