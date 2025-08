Mont du Temple : "Les restrictions sur les prières juives sont politiques et non religieuses" (Noor Darhi)

Articles recommandés -

Sur i24NEWS, Noor Darhi, expert en contre-terrorisme, a clarifié dimanche soir le statut du Mont du Temple, lieu sacré disputé à Jérusalem. « Il n’existe aucune restriction dans l’islam interdisant aux Juifs de prier sur le Mont du Temple », affirme-t-il, soulignant que ce site, appelé Haram al-Sharif par les musulmans, appartient historiquement au peuple juif. Selon lui, aucun verset coranique ni hadith ne réserve ce lieu aux seuls musulmans. « C’est la maison de Dieu, des Juifs, pas la nôtre », insiste-t-il, rappelant que l’islam, originaire de la péninsule arabique, place La Mecque et Médine au-dessus de Jérusalem dans sa hiérarchie sacrée.

Darhi dénonce la politisation de l’islam par certains dignitaires, comme les mouftis, qui qualifient à tort le Mur occidental de Haram al-Sharif, en contradiction avec l’accord jordano-israélien confiant la gestion du site au Waqf jordanien. Il rappelle qu’il y a 1500 ans, lors du voyage nocturne de Mahomet, le Mont du Temple abritait les ruines du second Temple juif, et non une mosquée. « Les déclarations d’exclusivité musulmane sont fausses et purement politiques », conclut-il, appelant à dépasser ce malentendu pour apaiser les tensions religieuses et politiques autour de ce lieu emblématique.