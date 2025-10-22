Moshé Or : "L’impossible est devenu possible grâce à l’unité du peuple d’Israël"

Dans l'émission Défense ce mercredi soir, Moshé Or, le frère d’Avinatan Or, ex-otage du Hamas récemment libéré, a livré un témoignageempreint d’émotion et de gratitude.

« Nous sommes euphoriques, heureux à un niveau complètement fou », confie-t-il, encore ému par l’accueil triomphal réservé à son frère lors de son retour de l’hôpital Bellinson jusqu’à la maison familiale à Shilo. Tout au long du trajet, « des milliers de personnes, des familles entières, se sont rassemblées pour l’applaudir, lui offrir des drapeaux, des sucreries, des cadeaux ».

Moshé décrit un Avinatan « rayonnant, profondément joyeux », en pleine réadaptation physique et psychologique, mais conscient de « l’amour immense que le peuple d’Israël lui porte ». Ancien membre d’une unité d’élite dont le passé militaire fut tenu secret durant sa captivité pour le protéger, Avinatan reste, selon son frère, « un véritable leader, aimé et respecté de tous, sur le terrain comme dans la vie ».

Interrogé sur la suite, Moshé préfère rester prudent : « Nous en sommes aux premières étapes de sa libération. Le reste viendra avec le temps… et avec l’aide de Dieu. »

Avant de conclure, il adresse un message fort aux communautés juives de France et des États-Unis : « La victoire des otages, c’est la victoire de tout le peuple juif. L’impossible a été rendu possible grâce à notre unité. Quand Israël agit ensemble, rien ne peut l’arrêter. »