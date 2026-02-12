Municipales 2026 : Julia Jakubowicz assume l’union des droites et défie les tabous

Candidate UDR-RN à la mairie du 9ᵉ arrondissement de Paris, Julia Jakubowicz revendique un choix politique qu’elle qualifie de « rupture assumée ». Invitée ce jeudi soir dans Ça se débat sur i24NEWS, elle a expliqué avoir rejoint l’Union des droites par conviction stratégique autant qu’idéologique.

Selon elle, « la droite a préféré perdre plutôt que gagner en s’alliant » et le « cordon sanitaire » aurait condamné durablement son camp à l’impuissance. Elle dénonce un « deux poids deux mesures » qui rendrait acceptables certaines alliances à gauche tout en disqualifiant tout dialogue avec la droite nationale. Admirative du rapprochement entre Éric Ciotti et Jordan Bardella, elle dit vouloir participer à ce qu’elle considère comme une recomposition politique nécessaire.

Juive pratiquante et nièce d’Alain Jakubowicz, ancien président d’honneur de la LICRA, figure historique de la lutte contre l’extrême droite, Julia Jakubowicz assume un positionnement qui bouscule. Elle affirme que « la nature de la menace a évolué » et estime que les priorités sécuritaires, la liberté de culte et le soutien à Israël ne seraient plus suffisamment portés par les partis traditionnels. « Aucun camp ne détient le monopole de la morale juive », insiste-t-elle, refusant ce qu’elle décrit comme une « pensée unique » au sein de sa communauté.

Interrogée sur son choix de l’UDR plutôt que Reconquête, elle répond par la cohérence : l’Union des droites, selon elle, s’est concrétisée à l’Assemblée nationale autour d’une alliance avec le Rassemblement national. Son engagement municipal s’inscrit dans cette logique d’union qu’elle espère élargie.

À Paris, où la droite cherche à se réorganiser face à la majorité sortante et à la gauche, Julia Jakubowicz entend incarner une nouvelle génération politique, déterminée à rompre avec les équilibres traditionnels et à faire de la sécurité et de l’identité des enjeux centraux du scrutin de 2026.