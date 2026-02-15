Myriam Benraad : "La France est aujourd’hui un acteur parmi d’autres au Moyen-Orient"

Invitée de La Grande Édition ce dimanche soir, la politiste Myriam Benraad a dressé un constat lucide sur l’influence française au Moyen-Orient. Selon elle, Paris ne joue plus le rôle structurant qu’elle occupait durant la guerre froide. « Nous ne sommes plus dans une logique bipolaire », souligne-t-elle, évoquant l’émergence d’un monde multipolaire marqué par la montée en puissance de la Chine, de l’Inde et d’autres acteurs régionaux. Dans ce contexte, la France est devenue « un acteur parmi d’autres », sans relation privilégiée exclusive ni avec Israël ni avec les pays arabes.

Revenant sur le tournant gaullien de 1967, Benraad estime que la rupture opérée après la guerre des Six Jours a pu contribuer au réalignement stratégique d’Israël vers les États-Unis. Si, dans un premier temps, l’État hébreu a brièvement regardé vers l’URSS, il s’est ensuite clairement inscrit dans l’orbite américaine, devenue hégémonique dans la région. Toutefois, elle nuance : malgré les tensions, les liens franco-israéliens ne sont pas remis en cause. Les attaches historiques, la présence d’importantes communautés juives en France et de nombreux Franco-Israéliens en Israël maintiennent des bases solides.

Interrogée sur le dernier moment d’affirmation forte de la diplomatie française, Benraad cite 2003, lorsque Jacques Chirac s’est opposé à l’intervention américaine en Irak. Cette décision aurait constitué « la dernière grande affirmation » d’un désaccord stratégique majeur avec Washington. Depuis, estime-t-elle, la France exerce une influence plus limitée, dans un environnement international fragmenté où la compétition entre puissances réduit sa marge de manœuvre.

Pour la spécialiste, la diplomatie française doit désormais composer avec une réalité plus complexe, où son poids demeure réel mais plus relatif qu’autrefois.