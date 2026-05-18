Myriam Benraad : "Une partie des Égyptiens est soulagée du retour à la sécurité sous Al-Sissi"

Invitée sur i24NEWS, Myriam Benraad a dressé un tableau nuancé de l’Égypte contemporaine, entre déclin des Frères musulmans, retour de l’autorité militaire et aspirations silencieuses d’une partie de la société à une autre voie politique.

Selon l’analyste, les Frères musulmans traversent aujourd’hui une véritable perte de vitesse depuis l’arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi. Elle rappelle que la courte présidence de Mohamed Morsi a profondément déçu une partie de la population. « Ils avaient proposé un État dans l’État sans tenir leurs promesses », explique-t-elle.

Pour Myriam Benraad, le mouvement souffre également d’un discrédit régional grandissant, accentué par les conséquences du 7 octobre et par les liens entretenus entre certains courants islamistes et l’Iran. Elle souligne toutefois que les Frères musulmans continuent d’exercer une influence à travers « l’entrisme », les réseaux sociaux et leurs structures sociales et économiques.

L’experte rappelle aussi que de ce courant sont issus plusieurs groupes djihadistes plus radicaux qui ont ensuite essaimé dans toute la région.

Mais l’analyste insiste surtout sur l’existence d’une « troisième voie » souvent invisible dans les médias : une jeunesse égyptienne plus séculière, favorable à une société ouverte et cosmopolite, et parfois même à la paix avec Israël. « Cette population existe, mais elle est intimidée et terrorisée par les islamistes sur les réseaux sociaux », affirme-t-elle.

Concernant Abdel Fattah al-Sissi, Myriam Benraad estime qu’une partie importante de la population soutient encore le pouvoir militaire avant tout pour des raisons sécuritaires. « Beaucoup d’Égyptiens sont soulagés du retour à la sécurité », explique-t-elle, estimant que l’armée apparaît pour nombre d’entre eux comme un rempart contre une possible « subversion islamiste ».

Enfin, elle souligne qu’au-delà du cas égyptien, une lutte plus profonde traverse le monde musulman : celle du contrôle et de l’interprétation de l’islam entre États et mouvements islamistes.