Myriam Shermer : "Le Likoud transforme l’identité pro-Netanyahou en arme électorale"

À quelques mois d’élections qui s’annoncent déjà explosives en Israël, le Likoud semble avoir choisi son premier axe de campagne : assumer pleinement l’identité des électeurs pro-Netanyahou et dénoncer leur marginalisation dans certains milieux de la société israélienne.

Invitée sur i24NEWS, la journaliste et spécialiste de la politique israélienne Myriam Shermer a analysé la vidéo de campagne devenue virale ces dernières heures, mettant en scène un jeune électeur assumant ouvertement son soutien à Benjamin Netanyahou. Selon elle, cette stratégie n’a rien de nouveau. «Le Likoud connaît très bien ce registre parce qu’il fonctionne», explique-t-elle.

La campagne repose sur un sentiment réel d’ostracisation ressenti par une partie des électeurs de droite, notamment dans les milieux urbains et les catégories socio-économiques les plus élevées. «Plus on monte dans l’échelle sociale en Israël, plus on est généralement de gauche, et moins il est socialement acceptable d’être de droite, et en particulier de voter Netanyahou», souligne Myriam Shermer.

Contrairement aux modèles français ou américain, où certaines élites économiques peuvent être conservatrices, la société israélienne présente selon elle une fracture politique et culturelle très marquée. Le Likoud chercherait donc à transformer ce sentiment d’exclusion en moteur électoral.

La journaliste estime toutefois que cette stratégie relève avant tout d’une campagne identitaire. «On parle de l’identité idéologique des électeurs et de leur place dans la société, mais pas du bilan du gouvernement ni d’un futur programme», analyse-t-elle.

Myriam Shermer observe également un déplacement global de la société israélienne vers la droite depuis le 7 octobre, particulièrement chez les jeunes générations directement confrontées à la guerre, aux mobilisations militaires et aux pertes humaines.

Selon elle, cette orientation permet aussi au Likoud d’éviter des sujets plus sensibles, notamment les responsabilités liées au 7 octobre ou les négociations actuelles autour du nucléaire iranien, qui alimentent de fortes tensions au sein de la classe politique israélienne.