Naftali Bennett défie Netanyahou, Zini critiqué : le décryptage de Daniel Haïk

Invité mercredi soir de la Grande Édition sur i24NEWS, l’analyste politique Daniel Haïk est revenu sur deux séquences politiques révélatrices du climat israélien actuel : la tentative de Naftali Bennett de s’imposer comme principal rival de Benjamin Netanyahou, et la polémique visant le nouveau chef du Shin Bet, David Zini.

Selon Daniel Haïk, Naftali Bennett joue une carte tactique en proposant un débat télévisé au Premier ministre. Une initiative calculée, estime-t-il, car Benjamin Netanyahou refuse systématiquement ce format depuis 1999, année de sa défaite électorale après un débat resté traumatisant. « Bennett sait parfaitement que Netanyahou n’acceptera pas », analyse Haïk, soulignant que le chef du gouvernement considère qu’un tel débat l’abaisserait face à un ancien Premier ministre resté moins de deux ans au pouvoir. Pour Bennett, à l’inverse, cette confrontation aurait valeur de consécration politique. Résultat : une opération de communication vouée, selon l’analyste, à rester « un coup d’épée dans l’eau ».

La seconde partie de l’intervention portait sur la controverse entourant David Zini, récemment nommé à la tête du Shin Bet. Le responsable du renseignement intérieur a été critiqué pour avoir informé à l’avance des agentes qu’il ne leur serrerait pas la main lors d’une cérémonie, en raison de ses convictions religieuses. Pour Daniel Haïk, l’affaire relève davantage de l’instrumentalisation politique que d’un réel scandale. Il rappelle que Zini a agi avec transparence et respect, et que la cérémonie s’est déroulée sans incident.

L’analyste replace surtout cette polémique dans une évolution plus large de la société israélienne. « L’armée israélienne n’est plus le creuset laïque des années 1960 », souligne-t-il, notant la place croissante des officiers et soldats religieux ou orthodoxes. Critiquer Zini pour son mode de vie, tout en appelant à l’enrôlement massif des religieux, relève selon lui d’une contradiction profonde.

À travers ces deux dossiers, Daniel Haïk dresse le portrait d’un paysage politique où stratégies personnelles, fractures sociétales et identités religieuses s’entrecroisent plus que jamais.