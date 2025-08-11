"Nazifier Israël pour sauver la cause palestinienne" : Céline Pina dénonce la complaisance des médias envers le Hamas

Articles recommandés -

Invitée sur i24NEWS, l’essayiste et journaliste Céline Pina a réagi aux accusations portées contre Israël après l’élimination d’Anas al-Sharif, terroriste "journaliste" d’Al-Jazeera à Gaza. Pour de nombreux médias occidentaux, il s’agirait d’un « assassinat » visant l’un des rares témoins du conflit sur place. Mais pour Céline Pina, cette lecture occulte volontairement les liens avérés de l’intéressé avec le Hamas.

Selon elle, ce traitement médiatique biaisé s’explique par un engagement militant ancien : « Beaucoup de journalistes ont fait des Palestiniens un peuple martyr. Reconnaître que ceux qu’ils ont érigés en conscience morale se sont comportés comme des nazis le 7 octobre rend leur soutien intenable. » Résultat : inversion du récit et « nazification » d’Israël pour préserver une image idéalisée de la cause palestinienne.

Céline Pina rappelle qu’à Gaza, depuis 2007, aucun journaliste ne peut travailler sans être proche du Hamas ou soumis à sa propagande : « Sinon, ils sont éliminés, ainsi que leur famille. » Elle cite le témoignage de l’ex-journaliste d’Associated Press Maty Friedman sur la censure imposée par le mouvement terroriste islamiste. Elle dénonce aussi la chaîne qatarie Al-Jazeera, « instrument d’influence et de propagande », ainsi que l’Occident, qui relaie ses récits sans distance critique. Pire, des journalistes palestiniens aux propos antisémites explicites, y compris appelant à « brûler les Juifs comme Hitler », ont été recrutés par des médias publics européens. En comparant les titres de presse, Céline Pina souligne la distorsion : « Le Bild écrit : “Un journaliste déguisé en terroriste tué à Gaza”. Le Parisien demande : “Qui est Anas al-Sharif ?” » Pour elle, malgré les preuves, la présentation des faits reste « profondément malhonnête ». Et jamais, regrette-t-elle, les médias concernés n’ont à rendre de comptes.