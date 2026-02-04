Netanyahou–Ben Gvir : un bras de fer judiciaire aux lourdes implications politiques (analyse)

L’injonction adressée par la Cour suprême d’Israël au Premier ministre Benyamin Netanyahou marque un tournant sensible dans l’équilibre institutionnel israélien. En lui demandant d’expliquer pourquoi il n’a pas limogé le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, la plus haute juridiction du pays ne tranche pas encore sur le fond, mais pose une question politique lourde de conséquences.

Sur le plan strictement juridique, la situation est paradoxale. En 2024, la Cour avait rappelé que la nomination – et donc la révocation – d’un ministre relève de la seule compétence du Premier ministre. Toutefois, elle n’avait jamais levé les critiques portant sur la conduite de Ben Gvir, notamment son influence présumée sur le fonctionnement de la police et des forces de sécurité. Aujourd’hui, ce sont précisément ces éléments qui reviennent au centre du débat.

La conseillère juridique du gouvernement reproche au ministre des ingérences dans des enquêtes policières, des nominations contestées et une volonté de peser sur la hiérarchie sécuritaire. À cela s’ajoutent les accusations liées à des atteintes au statu quo sur le mont du Temple, un dossier hautement explosif sur le plan diplomatique et sécuritaire. À ce stade, aucune preuve formelle n’a été produite, mais l’accumulation des signaux alimente l’intervention judiciaire.

Politiquement, Netanyahou est pris en étau. Limoger Ben Gvir fragiliserait immédiatement sa coalition, dont l’équilibre repose sur l’extrême droite. Refuser d’obtempérer à la Cour suprême ouvrirait, en revanche, une confrontation directe avec l’institution judiciaire, dans un pays encore profondément marqué par la crise autour de la réforme de la justice.

La décision d’élargir la formation de jugement à neuf magistrats est révélatrice de la gravité de l’enjeu. Si Netanyahou persiste dans le silence, la Cour pourrait aller plus loin et imposer une décision, au risque de provoquer une crise institutionnelle majeure.

En réalité, au-delà du sort de Ben Gvir, c’est la question des limites du pouvoir exécutif et de la capacité du système israélien à absorber de nouvelles tensions internes qui est posée. Un test crucial pour la démocratie israélienne, dans un contexte sécuritaire déjà extrêmement dégradé.