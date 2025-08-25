"Netanyahou fait tout pour éviter un accord", dénonce Yehuda Cohen, père de l'otage Nimrod Cohen

Articles recommandés -

Sur i24NEWS, le père du soldat Nimrod Cohen, enlevé le 7 octobre 2023 et détenu depuis plus de 680 jours dans les tunnels du Hamas, a dévoilé de nouvelles vidéos inédites de son enlèvement. Ces images, fournies par Tsahal, montrent le jeune soldat de 19 ans à l’époque, extrait de son char en flammes, entouré de terroristes, puis emmené de force vers Gaza. « On voit Nimrod être arraché à ses camarades, juste après avoir assisté à leur exécution », a expliqué son père Yehuda, évoquant « une journée de cauchemar ».

Pour la famille, la diffusion de ces documents vise à rappeler au public que Nimrod « est vivant » et à maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d’aboutir à un accord. « Ce n’est pas un service que l’État nous rend en nous fournissant des vidéos : il a le devoir de libérer Nimrod et de mettre fin à cette guerre », a insisté son père, dénonçant les manœuvres de Benjamin Netanyahou.

Il reproche au Premier ministre de bloquer les négociations malgré une proposition d’accord partiel acceptée par le Hamas. « Netanyahou fait tout pour éviter un accord. Il ne pense qu’à sa survie politique », a déclaré Yehuda Cohen. Même si Nimrod ne figurerait pas parmi les premiers libérés dans un tel scénario, ses proches appellent à « commencer quelque chose pour terminer ». Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mardi, avec manifestations et rassemblements dans tout le pays. La famille Cohen appelle la société israélienne à se tenir « aux côtés des otages » pour contraindre le gouvernement à conclure un accord global de libération.