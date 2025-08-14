Nili Kupfer-Naouri : "Il est temps d’appliquer pleinement la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie et Gaza"

Articles recommandés -

L'avocate et présidente de l’association Israel Is Forever, Nili Kupfer-Naouri, a livré ce jeudi sur i24NEWS un plaidoyer en faveur d’une application immédiate et totale de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie et, à terme, sur Gaza. Selon elle, Israël doit passer d’un contrôle « de fait » à une souveraineté officielle et légale, inscrite dans la loi et assumée sur la scène internationale.

Pour l'avocate, la dynamique actuelle — renforcée par le soutien d’une majorité écrasante à la Knesset, avec 71 députés sur 120 en faveur de cette mesure — dépasse le simple cadre politique de la droite israélienne. « Il y a aujourd’hui un consensus national, et le gouvernement doit appliquer la volonté du peuple », affirme-t-elle, voyant dans cette démarche une nécessité vitale révélée par les tragiques événements du 7 octobre.

Nili Kupfer-Naouri met en garde : l’absence de souveraineté claire est, selon elle, « la cause d’un terrorisme grandissant ». Elle cite l’exemple de Gaza après le retrait israélien, devenu « une base terroriste enracinée » qui a abouti à l’attaque du 7 octobre. Elle exhorte donc le gouvernement à agir « immédiatement », indépendamment des pressions ou initiatives internationales visant à reconnaître un État palestinien.

Elle insiste sur le fait que la Judée-Samarie constitue « le berceau historique du peuple juif » et qu’Israël a accumulé « 58 ans de retard » depuis sa libération en 1967. Pour elle, chaque terre imbibée du sang de soldats israéliens, y compris Gaza, doit rester sous souveraineté israélienne. Interrogée sur la notion de « Grand Israël », elle précise que cette vision est ancrée dans l’histoire et la promesse biblique, allant « du Nil à l’Euphrate », et évoque les droits reconnus par la Déclaration Balfour et la conférence de San Remo.

L’entretien s’est conclu sur un hommage à la marche annuelle de Yom Hébron, qu’elle co-organise depuis 37 ans, rassemblant des centaines de francophones autour de la ville des Patriarches. Pour Nili Kupfer-Naouri, Hébron illustre parfaitement le lien indéfectible entre le peuple juif et sa terre : « Cette ville a toujours été juive, elle le sera toujours, et nous devons l’affirmer haut et fort. »