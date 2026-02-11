Nominations aux César et triomphe international : Roland Pérez célèbre l’histoire de sa mère

L’émotion était palpable. À l’annonce des nominations aux César, c’est l’actrice Leïla Bekhti qui a appelé Roland Pérez en premier. « Tu es mon premier coup de téléphone », lui a-t-elle confié, bouleversée. Selon elle, sans l’histoire extraordinaire racontée dans le livre, sans cette mère héroïque qui en est le cœur, elle n’aurait jamais pu incarner un rôle aussi marquant. Une interprétation qui lui vaut aujourd’hui une nomination et qu’elle considère comme l’un des rôles les plus importants de sa carrière.

Dans le film « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan », Leïla Bekhti incarne la mère de Roland Pérez. Une femme hors norme, déjà mère de cinq enfants à 30 ans lorsqu’elle donne naissance à son sixième. Le long-métrage retrace cinquante années de vie, de ses 30 à ses 85 ans. Roland Pérez ne cache pas son admiration : l’actrice, dit-il, a joué avec une telle vérité, une telle intensité, qu’il en a « oublié sa propre maman » à l’écran. Il la décrit comme « prodigieuse », saluant son authenticité, sa conviction et sa force.

Le succès ne se limite pas à la France. Le film a été vendu dans 55 pays, dont les États-Unis. Présenté en Bulgarie avec Sylvie Vartan, en Israël, au Canada, en Italie et en Allemagne, il a également ouvert plusieurs festivals internationaux, notamment à Toronto où il a remporté un prix. Une tournée américaine est prévue à partir de septembre.

De l’intime au triomphe international, cette histoire familiale est devenue un phénomène mondial. Un rêve, confie Roland Pérez, qui dépasse tout ce qu’il aurait pu imaginer.