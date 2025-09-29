Nora Bussigny : "L’antisémitisme est devenu le ciment de l’ultra-gauche"

Invitée du Grand Oral sur i24NEWS, la journaliste et essayiste Nora Bussigny a présenté son nouvel ouvrage, "Les nouveaux antisémites", fruit d’une enquête en immersion au cœur des milieux militants de l’ultra-gauche. Elle y dévoile un système structuré, traversé par un antisionisme radical qui vire souvent à l’antisémitisme, et confesse redouter une bascule politique majeure en France.

Dans ce livre, prolongement de son précédent essai Les nouveaux inquisiteurs, Nora Bussigny décrit la méthode qui a fait sa réputation : l’infiltration. Sous couverture, avec une fausse identité et un travail de terrain minutieux, elle a intégré des collectifs militants pour observer sans filtre leurs discours et pratiques. « Je ne pouvais plus me présenter comme journaliste, on me traitait déjà de sioniste ou de complice du génocide », explique-t-elle. L’hostilité de ces réseaux à la presse indépendante l’a contrainte à agir dans l’ombre.

L’élément déclencheur, confie-t-elle, fut le 7 octobre 2023. Alors que le Hamas massacrait en Israël, Nora Bussigny raconte avoir vu des collectifs féministes et LGBT français célébrer « une libération ». Pire encore : des militantes écartant leurs homologues juives venues témoigner des viols de femmes israéliennes. « Ce jour-là, j’ai compris qu’il fallait replonger », dit-elle. Son constat : l’antisémitisme s’affiche désormais sans retenue, porté par un discours où « le juif, le sioniste et ses complices » servent d’ennemi fédérateur à des mouvances habituellement éclatées. Son enquête dresse la cartographie d’une véritable pieuvre : Urgence Palestine, Samidoun, Palestine Vaincra, autant de structures qui, selon elle, bénéficient d’appuis politiques et parfois de financements publics. Certaines, rappelle-t-elle, sont reconnues comme proches du Front populaire de libération de la Palestine, organisation classée terroriste par plusieurs pays occidentaux. Bussigny décrit également les codes linguistiques imposés : « On ne dit jamais Israël, mais l’entité sioniste ; on ne dit pas Tsahal, mais l’armée génocidaire. » Ses révélations touchent aussi des figures politiques. Elle évoque notamment le cas de l’eurodéputée LFI Rima Hassan, dont elle retrace un parcours marqué par une fascination ambivalente pour le judaïsme, avant un basculement radical au Liban. Un récit qui, dit-elle, illustre comment des trajectoires personnelles peuvent nourrir des obsessions idéologiques. Mais cette enquête, menée caméra au poing et au prix d’un réel danger, vaut à Nora Bussigny d’être ciblée par ce qu’elle appelle « la Meute », un torrent de haine en ligne et des menaces directes. « Je ne suis pas juive, et c’est pour eux une trahison suprême », explique-t-elle, évoquant un sentiment de peur mais aussi une responsabilité : « J’ai le cœur lourd. Je crains pour la France. » La journaliste s’inquiète particulièrement des élections de 2026 et 2027. Selon elle, une génération Z poreuse aux discours ultra-radicaux s’apprête à voter pour la première fois. Une masse électorale qui pourrait renforcer les mouvements les plus extrêmes. À travers Les nouveaux antisémites, Nora Bussigny livre donc bien plus qu’une enquête : un signal d’alarme. Derrière l’antisionisme militant, dit-elle, se cache une mécanique implacable où l’obsession antisémite fédère les colères et menace, à terme, les fondements mêmes de la République.