"Nous ne pouvons pas rester chez nous" : le combat de Meirav Leshem-Gonen pour les otages

Invitée du Prime sur i24NEWS, Meirav Leshem-Gonen, mère de Romi Gonen — ex-otage libérée le 19 janvier — a livré un témoignage sur la nécessité de poursuivre la mobilisation pour le retour des captifs encore aux mains du Hamas.

« Deux semaines après la libération de Romi, j’ai senti que je ne pouvais pas rester chez moi », confie-t-elle. Malgré les lourdes séquelles de sa fille, qui a déjà subi deux opérations et doit en affronter une troisième, Meirav a choisi de rejoindre le combat des familles. « Chacun doit agir avec ses propres moyens. »

Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’une affaire personnelle : « Chaque citoyen doit ressentir que c’est son enfant, son père, son frère qui se trouve encore entre les mains du Hamas, dans ce qui est sans doute l’endroit le pire au monde : un enfer sur terre. »

Au-delà des divisions politiques, elle appelle à l’unité nationale : « Nous sommes un peuple solidaire. Parfois les débats sont houleux, mais c’est parce que nous nous soucions les uns des autres. » Meirav exhorte également la communauté internationale à ne pas détourner le regard : « Les otages doivent être libérés avant tout autre sujet. Ils ont vu la cruauté, les meurtres, les viols, l’indicible. Le monde entier a le devoir de les sortir de là. »

Un appel vibrant à maintenir la pression, en Israël comme à l’étranger, pour ramener les 50 otages encore détenus à Gaza.