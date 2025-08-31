"Nous subissons une vague d’antisémitisme que nous n’avons pas connue depuis plus de 80 ans" (grand rabbin de Lyon)

Articles recommandés -

Invité sur i24NEWS ce dimanche soir après la découverte d’un tag « Free Gaza » sur le mémorial de la Shoah à Lyon, le grand rabbin Daniel Dahan a exprimé sa profonde tristesse, tout en soulignant que, dans le contexte actuel, cette dégradation antisémite n’était « malheureusement pas une surprise ».

Il a rappelé que Lyon, à l’instar de Paris ou Marseille, est touchée de plein fouet par la recrudescence des actes antijuifs. « Nous subissons une vague d’antisémitisme que nous n’avons pas connue depuis plus de 80 ans. Tous les verrous ont sauté », a-t-il insisté. Daniel Dahan a également cité d’autres incidents récents dans la région : à Bron, des croix gammées ont été peintes sur un monument, tandis qu’en Haute-Savoie, des voitures appartenant à des touristes juifs orthodoxes de Londres ont été vandalisées de slogans « Free Palestine ».

Le rabbin a salué la fermeté de la justice dans ce dernier cas, le coupable ayant été condamné à 16 mois de prison dont 8 fermes, un signal « très net envoyé à tous ceux qui s’adonneraient à ce genre d’actes ». Mais il a aussi mis en garde : la République ne peut placer « un policier derrière chaque citoyen ». Pointant la responsabilité des réseaux sociaux dans la diffusion de la haine et de la désinformation, Daniel Dahan a néanmoins reconnu les efforts de l’État et de la préfecture pour contrer ce fléau, estimant que « la justice juge de manière très sévère ».