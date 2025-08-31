"Nous subissons une vague d’antisémitisme que nous n’avons pas connue depuis plus de 80 ans" (grand rabbin de Lyon)
S’il salue la fermeté de la justice, il alerte sur la responsabilité des réseaux sociaux et la nécessité d’une vigilance accrue.
Invité sur i24NEWS ce dimanche soir après la découverte d’un tag « Free Gaza » sur le mémorial de la Shoah à Lyon, le grand rabbin Daniel Dahan a exprimé sa profonde tristesse, tout en soulignant que, dans le contexte actuel, cette dégradation antisémite n’était « malheureusement pas une surprise ».
Il a rappelé que Lyon, à l’instar de Paris ou Marseille, est touchée de plein fouet par la recrudescence des actes antijuifs. « Nous subissons une vague d’antisémitisme que nous n’avons pas connue depuis plus de 80 ans. Tous les verrous ont sauté », a-t-il insisté. Daniel Dahan a également cité d’autres incidents récents dans la région : à Bron, des croix gammées ont été peintes sur un monument, tandis qu’en Haute-Savoie, des voitures appartenant à des touristes juifs orthodoxes de Londres ont été vandalisées de slogans « Free Palestine ».
Le rabbin a salué la fermeté de la justice dans ce dernier cas, le coupable ayant été condamné à 16 mois de prison dont 8 fermes, un signal « très net envoyé à tous ceux qui s’adonneraient à ce genre d’actes ». Mais il a aussi mis en garde : la République ne peut placer « un policier derrière chaque citoyen ». Pointant la responsabilité des réseaux sociaux dans la diffusion de la haine et de la désinformation, Daniel Dahan a néanmoins reconnu les efforts de l’État et de la préfecture pour contrer ce fléau, estimant que « la justice juge de manière très sévère ».