Olivier Rafowicz fustige le narratif mensonger du Hamas sur la famine à Gaza

Le colonel Olivier Rafowicz, porte-parole francophone de Tsahal, a dénoncé sur i24NEWS la campagne de désinformation du Hamas accusant Israël de provoquer une famine à Gaza. « Deux millions de tonnes de nourriture ont été livrées depuis le 7 octobre, mais le Hamas détourne l’aide pour taxer les civils et financer ses activités terroristes », a-t-il martelé, qualifiant ce narratif de « bidon et faux », amplifié par des médias ayant « gobé les mensonges » du Hamas. Olivier Rafowicz a détaillé la stratégie israélienne, via la Gazan Humanitarian Foundation, pour distribuer l’aide directement aux Gazaouis dans les zones sous contrôle de Tsahal, qui ne domine pas encore tout le territoire.

Il a fustigé les vidéos du Hamas et du Jihad islamique montrant des otages dans un état dramatique, une « propagande ignoble » visant à manipuler l’opinion mondiale. « Ces images ont choqué Israël et au-delà, renforçant l’urgence de libérer les otages », a-t-il déclaré. Rafowicz insiste : la guerre cible le Hamas, non les civils, et une conquête totale de Gaza pourrait garantir une distribution efficace de l’aide. Cette intervention met en lumière les défis d’Israël face à une guerre informationnelle intense.