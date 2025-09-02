Olivier Rafowicz : "Le Hamas a commencé la guerre, Israël la terminera"

Articles recommandés -

Invité du prime ce mardi soir sur i24NEWS, le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafowicz, a livré un plaidoyer ferme sur les objectifs militaires et politiques d’Israël dans la guerre en cours à Gaza.

Olivier Rafowicz a rappelé l’ampleur de la mobilisation en cours : 40 000 réservistes déjà déployés, 130 000 attendus au total, voire plus, pour accompagner l’opération terrestre autour de Gaza City, considérée comme l’épicentre du Hamas. « Le Hamas a commencé cette guerre le 7 octobre dans le sang. C’est nous qui la finirons, avec le retour des otages et l’élimination de ses capacités terroristes », a-t-il affirmé.

Le porte-parole a insisté sur les priorités opérationnelles de Tsahal : libérer les otages — « 20 vivants et 28 morts » —, protéger les soldats engagés dans des combats urbains extrêmement difficiles, et réduire autant que possible l’exposition des civils gazaouis. « Ce n’est pas le but d’Israël de les prendre dans les combats », a-t-il souligné, appelant les habitants à se déplacer vers les zones humanitaires. Face aux critiques internationales, Rafowicz a assumé la complexité d’une guerre menée contre un ennemi « qui utilise tunnels, mosquées et écoles pour se cacher et frapper ». Selon lui, l’armée améliore sans cesse ses méthodes pour limiter ses vulnérabilités. Enfin, il a replacé le conflit dans une perspective régionale : « Le Hamas reste une menace existentielle, soutenue par l’Iran et encouragée par les Houthis. Sa volonté est la destruction totale de l’État juif. » À court terme, Israël vise le retour des otages ; à long terme, la chute définitive du Hamas. « Nous devons être convaincus de l’importance de cette opération », a conclu Rafowicz, confiant dans la détermination d’Israël à mener la guerre jusqu’au bout.