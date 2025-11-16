Omar Youssef Soleimane : "La vraie menace pour la France vient désormais de l’intérieur"

Invité de Regards Croisés, l’écrivain franco-syrien Omar Youssef Soleimane tire une sonnette d’alarme : selon lui, la principale menace pesant aujourd’hui sur la France ne vient plus de l’étranger, mais bien de l’intérieur. Dans une tribune publiée cette semaine dans Marianne, il dénonce l’activité croissante de l’islam politique en Europe et particulièrement en France, alors même que les mouvements terroristes au Moyen-Orient – Daech, Frères musulmans et autres groupes islamistes – ont été considérablement affaiblis.

Pour Soleimane, les Frères musulmans, loin d’avoir disparu, ont adopté une stratégie d’influence discrète mais puissante. Ils s’infiltrent dans la société française par un discours victimaire qui culpabilise les jeunes au nom du colonialisme et tente de remodeler les normes sociales. Il affirme également l’existence de collaborations « préoccupantes » entre des militants islamistes et certains élus de La France insoumise, citant notamment l’organisation Urgence Palestine.

Selon lui, cette convergence nourrit une dynamique séparatiste dangereuse qui alimente les tensions intercommunautaires, en particulier entre musulmans et juifs depuis le 7 octobre. Soleimane rappelle que les actes antisémites ont explosé ces derniers mois, estimant que toute montée de l’antisémitisme annonce, par ricochet, d’autres violences radicales.

L’auteur voit dans cette dérive idéologique le terreau d’une future vague d’attentats, non pas importés de zones de guerre, mais issus de franges radicalisées sur le territoire national. Pour Omar Youssef Soleimane, la lutte doit désormais se concentrer sur la défense du modèle démocratique français face à un islam politique qui, selon lui, cherche à saper la cohésion et les valeurs de la République.