"On tient bon, parce que c’est pour très bientôt": témoignage de la tante d’Elkana Bobot, otage à Gaza

Deux ans après le 7 octobre, la douleur des familles d’otages reste intacte. Sur i24NEWS, Ruth Amiel, tante d’Elkana Bobot, enlevé lors de l’attaque du Hamas, a livré un témoignage entre espoir, angoisse et dignité.

« Aujourd’hui, c’est plus dur qu’il y a un an », confie-t-elle, émue. « Depuis la dernière vidéo envoyée par le Hamas, en mars, nous n’avons plus aucun signe, mais dans nos cœurs, on sait qu’il est là, qu’il est vivant. »

Elle raconte une attente insoutenable, rythmée par chaque coup de téléphone : « Chaque appel fait sursauter toute la famille. On se dit : peut-être cette fois, ils vont annoncer quelque chose. »

Ruth décrit son neveu comme un homme généreux, « toujours prêt à aider les autres, même au péril de sa vie ». « Il aurait pu fuir, mais il est resté pour secourir les blessés », se souvient-elle. Quelques minutes avant son enlèvement, il aurait promis : « Je rentrerai à la maison. »

« Personne ne l’oublie, le monde entier pense à lui », ajoute-t-elle, refusant de céder au désespoir. « On tient bon, parce qu’on croit que c’est pour très bientôt. »