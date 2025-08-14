ONU : Daniel Merone dénonce le silence autour des crimes du Hamas

Articles recommandés -

Sur i24NEWS, Daniel Merone, représentant permanent d’Israël auprès de l’ONU à Genève, a exprimé sa colère face au silence persistant des Nations unies sur les crimes commis par le Hamas et le sort des 50 otages encore détenus à Gaza.

Il a rappelé qu’une délégation de quatre maires d’otages s’est rendue à Genève cette semaine pour interpeller la présidente du Comité international de la Croix-Rouge et exiger que cette question devienne « la priorité des priorités » de l’agenda international.

Merone a regretté qu’il ait fallu près de deux ans pour en arriver là. Il a accusé certains pays membres de chercher à éviter toute mention explicite du Hamas, rappelant que « c’est le Hamas l’agresseur et Israël l’agressé ». Le diplomate a également dénoncé le dernier rapport onusien qui, tout en évoquant les otages, ne précise pas que « la grande majorité » d’entre eux est aux mains du Hamas. Il a insisté sur la nécessité de rappeler que ces crimes perdurent, les captifs étant potentiellement victimes de violences, y compris sexuelles. Pour Daniel Merone, cette reconnaissance est un premier pas, mais encore loin d’être suffisante. Il exhorte la communauté internationale à briser le silence et à maintenir la pression jusqu’à la libération de tous les otages.