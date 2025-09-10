ONU : Stéphane Dujarric appelle à un sursaut diplomatique avant une Assemblée générale sous haute tension

Il exhorte la communauté internationale à retrouver le courage politique nécessaire pour défendre la diplomatie et les droits humains

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général António Guterres
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général António Guterres

À quelques jours de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général António Guterres, a accordé un entretien exclusif à Christian Malard sur i24NEWS. Il prévient que l’édition 2025 pourrait être l’une des plus explosives de ces dernières années, dans un contexte international marqué par des tensions inédites.

"Les tensions entre grandes puissances n’ont jamais été aussi fortes" (Stéphane Dujarric)

« Nous vivons dans un monde multipolaire où les tensions entre grandes puissances n’ont jamais été aussi fortes depuis la création de l’ONU », souligne Dujarric, évoquant la multiplication des conflits à travers la planète. Il appelle les chefs d’État à venir à New York avec « un message de paix » et à réaffirmer leur foi dans le multilatéralisme.

Le conflit israélo-palestinien sera au cœur des débats. Le porte-parole a réaffirmé le soutien du secrétaire général à l’initiative franco-saoudienne en faveur d’une solution à deux États. « Il n’existe pas d’alternative viable. Une solution à un seul État, où un peuple domine l’autre, est irréaliste », insiste-t-il. Il déplore les dizaines de milliers de civils palestiniens tués depuis le 7 octobre, dont près de 20 000 enfants selon les dernières estimations, ainsi que le sort des otages toujours détenus par le Hamas. Dujarric appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l’ouverture de Gaza à l’aide humanitaire.

Interrogé sur l’Iran et les tensions régionales, il exhorte tous les pays du Moyen-Orient à « calmer le jeu » et à réduire non seulement les affrontements militaires, mais aussi la rhétorique belliqueuse. Il rappelle que l’Iran a des obligations vis-à-vis de l’AIEA et de la communauté internationale, insistant sur la nécessité d’une solution diplomatique. Dujarric a également mis en garde contre les divisions profondes entre blocs — États-Unis et alliés face à la Russie, la Chine et la Corée du Nord — qui pourraient dégénérer. « L’humanité ne survivrait pas à un troisième conflit mondial », prévient-il, rappelant que l’ONU a été créée après 1945 pour éviter « de retomber dans l’enfer ». En conclusion, il appelle les dirigeants à retrouver « le courage politique » nécessaire pour protéger la paix et à revitaliser les institutions internationales, alors que le monde s’approche d’un point de bascule.

