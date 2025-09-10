ONU : Stéphane Dujarric appelle à un sursaut diplomatique avant une Assemblée générale sous haute tension

Articles recommandés -

À quelques jours de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général António Guterres, a accordé un entretien exclusif à Christian Malard sur i24NEWS. Il prévient que l’édition 2025 pourrait être l’une des plus explosives de ces dernières années, dans un contexte international marqué par des tensions inédites.

« Nous vivons dans un monde multipolaire où les tensions entre grandes puissances n’ont jamais été aussi fortes depuis la création de l’ONU », souligne Dujarric, évoquant la multiplication des conflits à travers la planète. Il appelle les chefs d’État à venir à New York avec « un message de paix » et à réaffirmer leur foi dans le multilatéralisme.

Le conflit israélo-palestinien sera au cœur des débats. Le porte-parole a réaffirmé le soutien du secrétaire général à l’initiative franco-saoudienne en faveur d’une solution à deux États. « Il n’existe pas d’alternative viable. Une solution à un seul État, où un peuple domine l’autre, est irréaliste », insiste-t-il. Il déplore les dizaines de milliers de civils palestiniens tués depuis le 7 octobre, dont près de 20 000 enfants selon les dernières estimations, ainsi que le sort des otages toujours détenus par le Hamas. Dujarric appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l’ouverture de Gaza à l’aide humanitaire.

Interrogé sur l’Iran et les tensions régionales, il exhorte tous les pays du Moyen-Orient à « calmer le jeu » et à réduire non seulement les affrontements militaires, mais aussi la rhétorique belliqueuse. Il rappelle que l’Iran a des obligations vis-à-vis de l’AIEA et de la communauté internationale, insistant sur la nécessité d’une solution diplomatique. Dujarric a également mis en garde contre les divisions profondes entre blocs — États-Unis et alliés face à la Russie, la Chine et la Corée du Nord — qui pourraient dégénérer. « L’humanité ne survivrait pas à un troisième conflit mondial », prévient-il, rappelant que l’ONU a été créée après 1945 pour éviter « de retomber dans l’enfer ». En conclusion, il appelle les dirigeants à retrouver « le courage politique » nécessaire pour protéger la paix et à revitaliser les institutions internationales, alors que le monde s’approche d’un point de bascule.