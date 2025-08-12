Otages : "Le moindre microbe peut leur être fatal", le cri d’alarme d’un médecin sur i24NEWS

Articles recommandés -

Invitée sur i24NEWS, le Dr Léa Levy, médecin spécialiste en médecine palliative et en médecine de famille, a livré une analyse du rapport scientifique récemment publié sur la situation des anciens otages détenus par le Hamas. Basé sur des données recueillies méthodiquement, ce document met en lumière « une barbarie totalement décomplexée » : dénutrition sévère, souffrances psychologiques profondes, agressions sexuelles et infections multiples.

Selon le Dr Levy, l’état actuel de nombreux otages pourrait conduire à une mort imminente : « Quand une personne est dénutrie, la moindre infection peut être fatale. » Elle rappelle qu’en médecine palliative, la combinaison dénutrition–infection est l’un des facteurs majeurs de fin de vie. Les séquelles, physiques comme psychologiques, seront « irréversibles ».

Le médecin souligne la complexité du processus de réhabilitation : réalimenter une personne affaiblie par des mois de privation forcée est un acte médical délicat, et la reconstruction psychique prendra des années. « Ils ne reviendront pas à l’état antérieur ; ce sont de nouvelles personnes, blessées et traumatisées », insiste-t-elle, évoquant également des impacts potentiels sur la fertilité des femmes otages.

Le rapport, remis peu après une lettre des familles à la Croix-Rouge, soulève aussi la question de l’inaction internationale. Pour le Dr Levy, la souffrance des familles est elle aussi insoutenable : soumises aux vidéos de propagande diffusées par le Hamas et le Jihad islamique, elles vivent « une situation parfois plus difficile qu’un deuil ».

Face à ce constat, le médecin appelle à une mobilisation urgente afin d’éviter de nouvelles pertes humaines et de préparer un accompagnement médical et psychologique à long terme.