"Où est la presse internationale ? Où est l’ONU ?" : Boaz Bismuth s’insurge depuis Dimona

Sur le site de l’impact à Dimona, encore marqué par les destructions, le député Boaz Bismuth a dénoncé dimanche soir au micro d'i24NEWS à la fois les attaques iraniennes et le silence de la communauté internationale. Face aux dégâts provoqués par des missiles, il a pointé une réalité qu’il juge insuffisamment relayée à l’étranger : « Où est la presse internationale ? Où est l’ONU ? Où est le Conseil de sécurité ? »

« Ce sont des bombes à fragmentation, une demi-tonne, tirées de manière aveugle contre des civils », a-t-il affirmé, accusant directement l’Iran de viser délibérément la population israélienne. « On essaie de tuer des Israéliens », a-t-il insisté.

Le député a également critiqué la couverture médiatique internationale, qu’il juge déconnectée de la réalité du terrain. « Quand je regarde les médias étrangers, on parle du prix du pétrole, de l’économie mondiale… mais ici, on attaque des civils », a-t-il dénoncé, opposant cette approche à la situation vécue en Israël.

Dans ce contexte, Boaz Bismuth a réaffirmé la légitimité de la riposte israélienne. « Israël se défend », a-t-il martelé, insistant sur le fait que l’État hébreu fait face à une stratégie visant à frapper indistinctement des zones civiles.

Son intervention, prononcée au cœur d’un site touché, s’inscrit dans une volonté claire : alerter l’opinion internationale et replacer la question sécuritaire au centre du récit. À Dimona, entre débris et opérations de secours, le message est sans ambiguïté : pour Bismuth, le silence du monde est devenu une partie du problème.