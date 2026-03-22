"Partout en Israël, nous sommes là" : témoignage du secouriste Moshé Weitzman après les frappes à Dimona et Arad

Mobilisé dès les premières heures après les frappes, Moshé Weitzman, secouriste volontaire au sein de United Hatzalah, décrit une intervention d’une intensité exceptionnelle dans le sud d’Israël. Présent à Dimona puis à Arad, il raconte la rapidité de déploiement des équipes face à l’ampleur de la situation. « Il n’y a pratiquement aucun endroit en Israël sans nos volontaires », souligne-t-il, rappelant que plus de 8 000 secouristes sont répartis sur l’ensemble du territoire.

À Dimona, où un missile s’est abattu, les équipes ont dû faire face à un nombre élevé de victimes. « Plus de 50 blessés ont été pris en charge », explique-t-il, précisant que des renforts ont rapidement afflué depuis Beersheva et d’autres localités voisines. Quelques heures plus tard, une nouvelle alerte les conduit à Arad, où les secours interviennent à nouveau. « Nous avons traité huit blessés graves et plus de 70 blessés de moindre gravité », témoigne-t-il.

Au-delà des blessures physiques, le secouriste insiste sur l’impact psychologique. « Pendant des heures, des personnes en état de choc avaient besoin d’aide », explique-t-il, évoquant également ces civils qui ont attendu avant de se faire soigner, préférant laisser la priorité aux cas les plus graves.

Pour Moshé Weitzman, un élément est déterminant : le respect des consignes de sécurité. « Tous ceux qui ont suivi les directives ont été sauvés », affirme-t-il avec force. Même en l’absence d’abri, certains ont trouvé refuge dans des cages d’escalier, limitant ainsi les conséquences des explosions.

« Ces consignes sont écrites dans le sang », insiste-t-il, rappelant leur importance vitale. Malgré la fatigue et la pression, les équipes de United Hatzalah restent en alerte permanente, prêtes à intervenir « à tout instant », que ce soit pour des attaques ou des urgences du quotidien.