Pascal Le Pautremat : "On a peur en Europe face à d’éventuelles représailles"

Pascal Le Pautremat, géopolitologue, met en lumière les contradictions et les incertitudes qui entourent le conflit en cours au Moyen-Orient, tout en soulignant une réalité souvent négligée : la guerre s’inscrit dans le temps long. Selon lui, malgré les critiques croissantes à l’égard de l’intervention israélo-américaine, les résultats obtenus sur le plan stratégique sont déjà « impressionnants » au regard des opérations menées ces dernières semaines.

L’expert insiste sur un décalage entre les attentes occidentales et la réalité des conflits modernes. En Europe, explique-t-il, l’opinion publique est peu habituée à la durée, à la complexité et au caractère chaotique de la guerre. Cette « stupéfaction » face à un conflit qui ne se résout pas rapidement alimente incompréhensions et critiques, alors même que les dynamiques militaires suivent un cycle plus long et incertain.

Pascal Le Pautremat estime également que la stratégie américaine et israélienne vise, au-delà du terrain militaire, à alerter la communauté internationale — en particulier les Européens — sur les enjeux sécuritaires globaux liés à l’Iran. Selon lui, cette menace dépasse largement le cadre régional et concerne directement les équilibres internationaux, y compris les intérêts européens et ceux des pays du Golfe.

Toutefois, il souligne une forme de prudence, voire de retenue, en Europe. Cette attitude s’explique notamment par la crainte de représailles, qu’il s’agisse d’actions terroristes ou de l’éventualité d’une fatwa iranienne mobilisant des réseaux fondamentalistes sur le continent. À cela s’ajoute la peur d’opérations indirectes, via des acteurs criminels ou des réseaux hybrides, susceptibles de frapper des cibles civiles.

Malgré ces inquiétudes, Pascal Le Pautremat relativise la capacité de nuisance actuelle de l’Iran, qu’il juge inférieure à celle des décennies passées. Il estime par ailleurs que les capacités militaires occidentales permettraient de faire face à une éventuelle escalade.

Selon lui, le principal défi réside moins dans les moyens militaires que dans l’état de l’opinion publique européenne, encore désorientée après des décennies de relative stabilité, et confrontée à un retour brutal des logiques de conflit.