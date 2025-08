Patrick Pilcer : unir Judaïsme et République face aux défis

Articles recommandés -

Patrick Pilcer, président de Vaincre le cancer, a présenté mardi soir sur i24NEWS son livre intitulé "Ici et maintenant: Lecture républicaine de la Torah". Ce projet, né du désir d’honorer la mémoire de ses parents défunts et d’accomplir la mitzvah d’écrire une Torah, tisse un lien entre les textes sacrés et les principes de liberté, égalité et fraternité. Sans être rabbin ni exégète, Patrick Pilcer s’est présenté comme un explorateur, cherchant à rapprocher l’éthique universelle de la Torah des idéaux républicains. Son œuvre, préfacée par le grand rabbin de France Haïm Korsia et soutenue par son éditeur David Reinhardt, explore comment la Genèse illustre une fraternité imparfaite mais réparable, tandis que l’Exode symbolise la liberté, fondement d’une nation unie par des lois justes.

Patrick Pilcer souligne que la Torah enseigne « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », une maxime complétée par la pensée d’Albert Camus, « Un homme ça s’empêche », offrant une grille pour vivre pleinement sa judéité et son engagement citoyen en France. Face aux interrogations des jeunes Juifs sur leur avenir dans une République tumultueuse, il propose, à l’image d’Abraham, un équilibre entre racines et devoirs. Son livre, destiné à tous, juifs ou non, croyants ou non, suscite un accueil chaleureux.