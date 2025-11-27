Peter Beinart à Tel-Aviv, un séisme idéologique dans le judaïsme américain

L’intervention de Peter Beinart cette semaine à l’université de Tel-Aviv, suivie de ses excuses publiques, cristallise les fractures idéologiques qui traversent le judaïsme américain. Figure emblématique de la dissidence, Beinart s’était présenté comme sioniste libéral avant de renouer avec l’anti-sionisme et d’appeler à un État binational. Sa prise de parole en Israël a été jugée scandaleuse : il a été accusé de « blanchir un génocide », puis a admis avoir commis une « grave erreur » en privilégiant ce qu’il appelait un dialogue avec les Israéliens plutôt qu’un alignement solidaire avec les Palestiniens.

Pour Sébastien Lévi, spécialiste des Etats-Unis, cette polémique dépasse la personne de Beinart : elle incarne une tension profonde au sein du judaïsme américain, tiraillé entre des valeurs libérales progressistes et un attachement traditionnel – et massif – au sionisme. Même si les sondages suggèrent que 70 à 80 % des Juifs américains restent sionistes, Beinart reste « significatif » : son discours, bien que minoritaire, « s’installe comme une petite musique dans la société juive américaine » et touche notamment les jeunes.

Pour Lévi, cette dérive idéologique — de la critique d’Israël à l’abandon de toute légitimité de l’État juif — représente une menace : elle pourrait conduire à un abandon progressif d’Israël par une partie de la communauté juive américaine, non plus critique, mais hostile. Il met en garde contre la capacité de ce type de figures à séduire une jeunesse en quête de justice, fragile face aux discours du BDS ou aux accusations de "génocide".