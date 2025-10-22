Pierre Martinet : "Il faut une riposte ferme face au projet islamiste qui s’installe en Europe"

L’ancien agent de la DGSE Pierre Martinet a livré mercredi soir dans le Prime une analyse sur la montée de l’islamisme en Europe, qu’il décrit comme un « projet de société » structuré. Selon lui, la progression du nombre de mosquées — passées de huit en 1975 à plus de trois mille aujourd’hui — illustre une implantation profonde.

Il estime que l’Europe est armée pour combattre militairement des groupes terroristes comme Daesh à l’étranger, mais démunie face à l’idéologie islamiste sur son propre sol, faute de courage politique : « Les dirigeants refusent de la combattre par peur des réactions dans nos rues. »

Pierre Martinet appelle à un changement radical de lois et de mentalités, en prônant la fermeté : refus des prières de rue, du halal dans les cantines publiques et des signes religieux dans les entreprises. Il dénonce le prosélytisme via les réseaux et les mosquées, estimant qu’il faut « être ferme avec ces propagandistes ». Sur le plan extérieur, il va plus loin encore, évoquant la nécessité « d’éliminer physiquement » certains responsables terroristes à l’étranger, sur ordre des États. Enfin, il plaide pour un « contre-projet national et spirituel », qui redonne « la fierté aux Français » et restaure la cohésion nationale.