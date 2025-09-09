Pierre Martinet : "Nous sommes dans une guerre civilisationnelle et il faut aller jusqu’au bout"

Articles recommandés -

Sur le plateau d’i24NEWS, Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, a livré une analyse en réaction à la frappe israélienne ce mardi contre la direction du Hamas à Doha, au Qatar.

Pierre Martinet a d’abord salué la précision et la détermination de cette opération, qu’il compare à celles menées par les services occidentaux : « Israël n’a pas bombardé le Qatar, Israël a éliminé un QG de terroristes islamistes. » Selon lui, une telle mission nécessite des mois, voire des années de préparation, ainsi qu’une volonté politique forte : « Ce qui nous manque en Europe, c’est cette détermination à frapper nos ennemis quoi qu’il en coûte. »

L’ancien officier des services secrets a également pointé du doigt la réaction de certaines forces politiques en France qui décrivent les membres du Hamas comme des “militants pour la paix” : « Ces hommes ont célébré les massacres du 7 octobre, et aujourd’hui certains les pleurent comme s’ils étaient de jeunes innocents. » Pour Martinet, il ne faut pas dissocier la branche politique du Hamas de sa branche armée, tout comme pour le Hezbollah. Il rappelle que ces groupes ont pour seul objectif la destruction d’Israël, citant même un ancien responsable des Frères musulmans : « Il faut détruire Israël, quel qu’en soit le prix. » Il a également dénoncé une guerre civilisationnelle : « Le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique et les Houthis se moquent des Palestiniens, leur but est la disparition d’Israël". Selon lui, si Israël stoppe ses représailles, un autre 7 octobre se reproduira inévitablement. Enfin, Pierre Martinet a mis en garde contre une erreur stratégique : avoir laissé l’Iran survivre, lui permettant de soutenir ses alliés régionaux.

« Pour obtenir la paix, il faut d’abord éradiquer le terrorisme qui gangrène la région. »