Plan américain : "Trump va mettre la pression sur Netanyahou", prévient Yigal Palmor

Invité sur i24NEWS, l’ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Yigal Palmor, a réagi au plan en 21 points présenté par les États-Unis pour mettre fin à la guerre à Gaza. Selon lui, Donald Trump est déterminé à obtenir un cessez-le-feu et entend « mettre toute la pression » sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour qu’il accepte un accord, même amendé.

Yigal Palmor rappelle que le président américain « ne roule pas pour Israël, mais pour les États-Unis » et que Washington a « des intérêts très lourds dans certains pays arabes ». Ces derniers auraient convaincu Donald Trump qu’il pouvait travailler avec eux « pour le jour d’après à Gaza ».

L’ancien diplomate souligne toutefois que le plan reste flou sur des points essentiels, en particulier le sort de l’arsenal du Hamas. Alors que la version initiale évoquait un désarmement complet, les amendements proposés par certains pays arabes parlent désormais d’un simple dépôt des armes, sans restitution. « C’est une différence majeure, qui pourrait faire capoter les négociations », avertit-il. Ygal Palmor met aussi en garde contre une illusion de paix durable : « Si le Hamas conserve ses missiles et sa capacité de se réarmer, on ne fait que préparer le prochain round. » Et de rappeler qu’Israël avait déjà manqué une opportunité en 2014, lorsque l’Union européenne avait proposé un travail commun sur la démilitarisation de Gaza. Pour lui, le choix est désormais clair : soit Israël accepte un plan encore incertain, soit il prend le risque de se retrouver isolé face à la pression internationale et à l’impatience de son principal allié américain.