Plan Trump pour Gaza : entre opportunités et lignes rouges israéliennes (analyse)

Invité ce dimanche sur i24NEWS, Hanan Gefen, ancien officier des renseignements militaires, a livré une analyse nuancée et stratégique de l’implication annoncée de la Turquie et du Qatar dans la mise en œuvre du plan Trump pour la bande de Gaza.

Selon Hanan Gefen, l’émoi suscité en Israël par cette annonce relève aussi d’un jeu politique interne, même si les inquiétudes sont réelles. Il rappelle que l’approche américaine s’inscrit dans une logique historique déjà éprouvée : les États-Unis ont appliqué ce modèle en Allemagne après le nazisme et au Japon après la Seconde Guerre mondiale, en imposant une refonte juridique, civile et institutionnelle sous supervision extérieure. Une méthode qui, selon lui, peut représenter une opportunité stratégique pour Israël, en favorisant un changement en profondeur des structures et des mentalités à Gaza.

Autre point jugé positif : la réaction des factions palestiniennes les plus radicales, qui dénoncent un retour à une forme de « mandat ». Pour Hanan Gefen, cette critique révèle précisément ce qui inquiète le Hamas : la perte de contrôle politique et idéologique sur Gaza.

Mais l’ancien officier trace aussi des lignes rouges claires. Le véritable danger, selon lui, n’est pas diplomatique mais militaire : une éventuelle présence de l’armée turque à Gaza. Une telle configuration pourrait entraver la liberté d’action israélienne contre le Hamas.

Hanan Gefen exprime également une forte méfiance concernant le « jour d’après ». Tant que le Hamas restera présent, armé ou non, aucune solution durable ne sera possible. Il regrette que des pays arabes modérés, opposés au Hamas — comme les Émirats arabes unis ou l’Arabie saoudite — n’aient pas été privilégiés.

Pour autant, il voit dans les structures internationales proposées par Washington un levier de transformation à long terme : reconstruction massive, recentrage de la population sur des priorités civiles et marginalisation progressive des organisations terroristes.