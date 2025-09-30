Plan Trump : un “spectacle politique” qui n’assure pas la libération des otages, selon Shimon Or

Shimon Or, oncle de l’otage Avinatan Or détenu à Gaza depuis près de deux ans, a livré un témoignage empreint de colère et d’inquiétude dans Le Prime sur i24NEWS. Selon lui, le plan de paix présenté à Washington par Donald Trump et Benjamin Netanyahou s’apparente davantage à un « spectacle politique » qu’à une véritable avancée.

« C’est un vrai spectacle pour les médias, mais rien n’assure la libération des otages », a-t-il dénoncé, estimant qu’Israël a perdu une partie de son indépendance en se plaçant sous la tutelle américaine. Pour Shimon Or, les otages restent à ce stade des otages diplomatiques dans un jeu où le Qatar, la Turquie et l’Égypte tirent profit de leur influence.

Il critique également le Premier ministre israélien qui, selon lui, « s’est humilié devant les Qataris en s’excusant à un pays ennemi qui finance le Hamas, sans rien obtenir en échange ». Néanmoins l’oncle de l’otage conserve une lueur d’espoir. À ses yeux, le plan pourrait être un piège tendu au Hamas : s’il accepte, il perd sa carte maîtresse – les otages – et s’il refuse, Israël aura « carte blanche » pour reprendre une action militaire intense et tenter de libérer les captifs. « C’est peut-être la lueur au bout du tunnel », conclut-il, exprimant un optimisme prudent face à une situation dramatique qui n’a que trop duré.