Polémique autour du consulat : Yomtob Kalfon appelle Paris à reconnaître la souveraineté israélienne

Selon l'ex-député Yamina, la France doit désormais « trancher » et clarifier la nature exacte de son consulat à Jérusalem.

i24NEWS
2 min
Yomtob KalfonScreenshot/ i24NEWS

Sur i24NEWS, l’avocat et ancien député de Yamina, Yomtob Kalfon, a vivement dénoncé la récente demande de sécurité formulée par la France autour de son consulat à Jérusalem, jugeant la démarche à la fois "illégitime et incohérente".

Pour Yomtob Kalfon, le député israélien Oad Tal — au cœur de la polémique — « a parfaitement le droit d’aller partout en tant qu’élu », y compris dans des lieux sensibles comme des prisons. « Il agit dans le cadre exact de ses prérogatives », affirme-t-il, rejetant l’idée qu’il ait commis quelque manquement que ce soit.

Consulat de Jérusalem: la crise?

Mais c’est surtout la position de la France qui suscite l’indignation de Kalfon. Il dénonce ce qu’il considère comme une contradiction majeure : le consulat français se trouve « totalement en territoire israélien », selon le droit israélien, or Paris le traite comme une représentation diplomatique de l’Autorité palestinienne. « C’est presque schizophrénique », déclare-t-il, rappelant que le bâtiment se situe à Jérusalem-Ouest, rue Paul-Émile-Botta, en pleine souveraineté israélienne.

Pour lui, il est grand temps que la France fasse un choix : soit reconnaître Jérusalem comme israélienne et considérer son consulat comme tel, soit transférer ses services diplomatiques à Ramallah. « Si la France veut un consulat pour les Palestiniens, qu’elle le transfère à Ramallah », insiste-t-il.

