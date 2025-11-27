Polémique autour du consulat : Yomtob Kalfon appelle Paris à reconnaître la souveraineté israélienne

Sur i24NEWS, l’avocat et ancien député de Yamina, Yomtob Kalfon, a vivement dénoncé la récente demande de sécurité formulée par la France autour de son consulat à Jérusalem, jugeant la démarche à la fois "illégitime et incohérente".

Pour Yomtob Kalfon, le député israélien Oad Tal — au cœur de la polémique — « a parfaitement le droit d’aller partout en tant qu’élu », y compris dans des lieux sensibles comme des prisons. « Il agit dans le cadre exact de ses prérogatives », affirme-t-il, rejetant l’idée qu’il ait commis quelque manquement que ce soit.

Mais c’est surtout la position de la France qui suscite l’indignation de Kalfon. Il dénonce ce qu’il considère comme une contradiction majeure : le consulat français se trouve « totalement en territoire israélien », selon le droit israélien, or Paris le traite comme une représentation diplomatique de l’Autorité palestinienne. « C’est presque schizophrénique », déclare-t-il, rappelant que le bâtiment se situe à Jérusalem-Ouest, rue Paul-Émile-Botta, en pleine souveraineté israélienne.

Pour lui, il est grand temps que la France fasse un choix : soit reconnaître Jérusalem comme israélienne et considérer son consulat comme tel, soit transférer ses services diplomatiques à Ramallah. « Si la France veut un consulat pour les Palestiniens, qu’elle le transfère à Ramallah », insiste-t-il.