Pour Arno Klarsfeld, les propos de Bayrou témoignent d’"une ignorance de la Bible et de l’histoire contemporaine"

Lors d’une intervention sur i24NEWS, l’avocat Arno Klarsfeld a vivement réagi aux récentes déclarations du Premier ministre français François Bayrou sur la guerre à Gaza. Selon lui, ces propos témoignent d’« une ignorance de la Bible et de l’histoire contemporaine ». Klarsfeld rappelle qu’Israël s’est toujours battu pour sa survie, citant les guerres antiques décrites dans la Bible, mais aussi l’histoire moderne : « Accuser Israël de faire une tâche sur son histoire alors qu’il ne fait que se défendre, sans se rappeler les bombardements massifs de Dresde, Berlin ou Hiroshima par les Alliés, jamais qualifiés de génocide, c’est une erreur grave », a-t-il déclaré.

Pour Klarsfeld, la France se trompe de cible : « Ce n’est pas sur Israël qu’il faut faire pression, mais sur le Hamas. Il suffit que le Hamas rende les otages et dépose les armes pour que la guerre cesse », a-t-il insisté, regrettant que ni Emmanuel Macron ni François Bayrou ne rappellent cette évidence.

L’avocat a également dénoncé une évolution politique inquiétante en France : « L’extrême-gauche est horriblement anti-israélienne, la gauche aussi, et maintenant le centre s’y met », estime-t-il, y voyant une stratégie électoraliste à la veille du vote de confiance qui pourrait faire tomber le gouvernement. Sur le fond, Klarsfeld dénonce une vision biaisée : « Quand les Juifs sont victimes, on commémore. Mais quand ils se défendent, on les critique injustement ». Il rappelle la barbarie des attaques du 7 et 8 octobre, qu’il décrit comme « une forme de génocide », soulignant qu’Israël n’a pas d’autre choix que de se protéger.

Et de conclure : « Si Israël ne se défend pas, il sera massacré et n’aura plus qu’à mettre la clé sous la porte », martelant que la survie de l’État hébreu est en jeu dans ce conflit.