Pour Jacques Neriah, le Hezbollah "devra réagir" et pourrait frapper hors du Liban

L’ancien officier des renseignements militaires israéliens, Jacques Neriah, estime sur i24NEWS que l’élimination du chef d’état-major du Hezbollah, Ali Tabatabaï place le mouvement chiite devant la nécessité de réagir. Interrogé après les déclarations de Mahmoud Kamati, membre du bureau politique du Hezbollah, il rappelle que Naïm Qassem avait déjà averti que l’organisation avait « atteint la limite de ce qu’elle peut encaisser » sans riposter.

Pour Jacques Neriah, trois scénarios de réponse sont envisageables. Le premier : un tir de missiles depuis le Liban en représailles à la frappe israélienne sur Beyrouth, ce qui constituerait une réponse militaire directe. Le deuxième : une opération d’infiltration visant l’enlèvement de soldats ou une attaque contre des positions israéliennes dans le Sud-Liban, un plan dont Israël surveillait déjà les préparatifs.

Mais selon lui, la piste la plus probable se situe ailleurs : une attaque terroriste hors du Liban. « Une opération contre une institution juive, une représentation diplomatique israélienne ou des touristes israéliens en Europe ou en Amérique latine » lui paraît très plausible, rappelle-t-il, en raison du réseau opérationnel étendu du Hezbollah à l’étranger.

Jacques Neriah explique que le mouvement est sous pression interne : « Sa clientèle réclame une réponse. Il ne peut pas continuer à encaisser les frappes israéliennes sans réagir. » Il ajoute que le Hezbollah pourrait aussi opter pour des tirs de missiles afin de restaurer son image de « résistance » au Liban, une attente forte au sein de son camp.

Selon l’expert, deux options dominent donc : une action terroriste extérieure ou un tir de missiles, deux voies « aujourd’hui à égalité » dans la logique stratégique du Hezbollah.