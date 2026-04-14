Pourparlers Israël–Liban : Yaakov Amidror insiste sur un accord conditionné au désarmement du Hezbollah

L’ancien conseiller à la sécurité nationale israélienne Yaakov Amidror estime que les négociations en cours entre Israël et le Liban s’inscrivent dans un processus long, marqué par des positions profondément divergentes. « Ce sont des pourparlers qui risquent d’être très longs », indique-t-il .

Israël conditionne toute avancée à un désarmement du Hezbollah, tandis que les autorités libanaises privilégient un retrait israélien préalable. Dans ce contexte, il évoque la possibilité d’un accord progressif, reposant sur des engagements réciproques et séquencés.

Yaakov Amidror souligne également le rôle que pourrait jouer la pression internationale dans l’évolution des discussions. « La communauté internationale devra intervenir », affirme-t-il , estimant que l’issue dépendra en partie des leviers exercés sur les différents acteurs.

Sur le terrain, il considère que le Hezbollah a vu ses capacités diminuer, tout en conservant des moyens d’action. « Le fait même qu’il y ait une rencontre (…) montre qu’ils ont perdu de leur puissance », relève-t-il , tout en rappelant que le mouvement terroriste reste présent et actif dans le sud du Liban.

Dans ces conditions, il estime qu’un cessez-le-feu durable dépendra de garanties concrètes concernant le désarmement du Hezbollah. Il évoque la possibilité d’une trêve limitée dans le temps, assortie d’un mécanisme permettant de reprendre les opérations en cas de non-respect des engagements.

Enfin, il indique qu’Israël pourrait, dans ce cadre, préciser qu’il n’a pas vocation à maintenir une présence militaire au Liban une fois ses objectifs atteints, afin de définir les contours d’un éventuel accord à plus long terme.