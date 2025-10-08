Pushpa Bipin : "Nous prions chaque jour pour le retour de Joshi"

C’est avec une émotion contenue que Pushpa Bipin, la sœur de Bipin Joshi, étudiant népalais enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023, a évoqué pour i24NEWS les images de son frère retenu en captivité. La vidéo, retrouvée par Tsahal et tournée en novembre 2023, montre le jeune homme vivant, visiblement indemne.

« Quand j’ai vu ces images, j’ai remercié Dieu. Je n’ai vu aucune blessure sur son visage. Mais mon corps tremblait, je n’arrivais pas à retenir mes larmes », confie Pushpa, la voix brisée. « Nous avons prié pour le revoir très bientôt. »

Arrivé en Israël trois semaines avant l’attaque, Bipin participait à un programme agricole dans un kibboutz du sud du pays. Passionné par l’agriculture, il espérait acquérir des connaissances pour aider son pays, le Népal : « Il voulait apprendre les technologies israéliennes pour améliorer l’agriculture chez nous », explique sa sœur. Pushpa décrit un jeune homme « curieux, croyant, courageux et profondément bon », toujours prêt à aider sa famille. Depuis son enlèvement, ses proches au Népal vivent dans l’attente :

« Chaque jour, nous cherchons la moindre nouvelle, nous dormons à peine. Nous espérons qu’il reviendra. » Alors que les négociations sur un accord de libération reprennent en Égypte, la famille Bipin s’accroche à l’espoir : « Tout le pays attend le retour des otages. Nous, nous attendons Joshi »