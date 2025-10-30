Rabbin Mordehai Bitton : "Sans la Torah, le peuple juif perd sa légitimité et son âme"

Invité du Prime sur i24NEWS, le rabbin Mordehai Bitton a défendu la place centrale de la Torah dans la société israélienne, alors qu'une manifestation géante des orthodoxes contre l’enrôlement militaire obligatoire a eu lieu ce jeudi. Pour lui, « le peuple juif n’est pas une réalité politique ou militaire, mais spirituelle », née au mont Sinaï.

« Sans Torah, il n’y a plus de judaïsme, ni de peuple juif », a-t-il affirmé, rappelant que même David Ben-Gourion reconnaissait que la légitimité d’Israël reposait sur la tradition biblique.

Le rabbin a dénoncé « une instrumentalisation politique » de la question du service militaire par « une élite laïque militante qui cherche à diviser le pays ». Selon lui, les étudiants en yeshiva jouent un rôle essentiel dans la pérennité spirituelle d’Israël et ne doivent pas être contraints par la force.

« Rien de durable ne s’est jamais construit par la coercition. Tout ce que nous avons accompli de bien, nous l’avons fait par le dialogue », a-t-il martelé.

Tout en appelant à « une unité sincère entre les mondes religieux et laïcs », Mordehai Bitton a salué la création d’unités comme Hashmonaïm, adaptées aux valeurs du monde haredi. Il conclut : « La Torah est la garantie de notre éternité. Sans elle, même nos victoires militaires n’ont pas de sens. »