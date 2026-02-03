Rachel Touitou dénonce une "décision absurde" de la justice française

Invitée mardi soir de La Grande Édition sur i24NEWS, Rachel Touitou, porte-parole du collectif Tsav 9, a vivement critiqué une décision récente de la justice française la visant, qu’elle juge « absurde et profondément lâche ». Passé le choc initial, elle estime que cette procédure revient à « livrer en pâture » des militantes pro-israéliennes pour apaiser certaines pressions politiques et militantes.

Rachel Touitou souligne qu’au même moment, selon elle, « des dizaines de dossiers » impliquant des responsables politiques français liés à des organisations terroristes resteraient sans suites. « S’attaquer à deux civiles israéliennes, franco-israéliennes et fières de l’être, n’honore pas la France », affirme-t-elle, rappelant que son action s’est limitée à une protestation pacifique, drapeau en main, dans l’exercice d’un droit fondamental en démocratie.

Interrogée sur la suite, la militante indique avoir mandaté un avocat et dit attendre ses recommandations avant toute décision concernant un déplacement en France. Elle dit cependant recevoir « des menaces de mort très concrètes », évoquant notamment des messages faisant référence à Ilan Halimi. Dans ce contexte, elle estime ne pas pouvoir se rendre en France, jugeant que les autorités ne sont plus en mesure d’assurer sa sécurité.

Rachel Touitou affirme ne rien regretter. « Après le 7 octobre, on ne peut pas rester indifférent », dit-elle, rappelant la situation des otages et dénonçant le détournement massif de l’aide humanitaire par le Hamas. Elle cite des chiffres évoquant jusqu’à 70 %, puis 86 %, de l’aide détournée selon des rapports onusiens.

Refusant d’être un « bouc émissaire », elle assume son engagement et prévient : « Si brandir un drapeau devient un crime de guerre, alors la porte est ouverte à toutes les dérives ». Déterminée, elle conclut défendre Israël « coûte que coûte », convaincue que « la vérité est de son côté ».