Raphaël-David Lasseri : une menace nucléaire iranienne durable malgré les frappes

Le docteur en physique nucléaire Raphaël-David Lasseri met en lumière les limites structurelles de la campagne militaire menée contre le programme nucléaire iranien. Si les frappes israélo-américaines ont indéniablement affaibli certaines capacités techniques, elles ne suffisent pas à éliminer durablement la menace.

L’expert rappelle d’abord un point essentiel : la fabrication d’une arme nucléaire repose à la fois sur la matière fissile et sur des savoir-faire technologiques complexes. Dans le cas iranien, la question centrale reste celle des stocks d’uranium enrichi à 60 %, estimés à plusieurs centaines de kilogrammes. Ce matériau constitue, selon lui, « la substance même du programme », fruit d’années d’efforts, et dont la neutralisation apparaît comme un enjeu stratégique majeur.

Raphaël-David Lasseri distingue ensuite deux scénarios. Le premier, le plus redouté, est celui d’une arme miniaturisée, capable d’être embarquée sur un missile balistique. Les frappes actuelles pourraient avoir retardé cette capacité de plusieurs années, en ciblant précisément les infrastructures de haute précision nécessaires à sa mise au point. Le second scénario, plus rudimentaire mais tout aussi préoccupant, repose sur des dispositifs plus simples, ne nécessitant pas un niveau d’enrichissement maximal ni une miniaturisation avancée. Une telle arme, bien que moins opérationnelle, resterait néanmoins viable.

Mais au-delà des installations matérielles, l’expert insiste sur une limite fondamentale : « on ne peut pas bombarder la connaissance ». Même en cas de succès militaire, l’Iran conserverait l’expertise scientifique et industrielle nécessaire pour relancer son programme à moyen ou long terme.

Enfin, Raphaël-David Lasseri alerte sur un risque majeur de prolifération régionale. Si l’Iran venait à franchir le seuil nucléaire, d’autres puissances du Moyen-Orient pourraient être tentées de suivre, entraînant une dangereuse cascade. Dans ce contexte, seule une réponse politique et stratégique globale pourrait, selon lui, contenir durablement la menace.