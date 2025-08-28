Raphaël Jerusalmy : "La découverte de systèmes turcs en Syrie est "un tournant dangereux"

Articles recommandés -

Sur i24NEWS, Raphaël Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire israélien, a réagi à la découverte de systèmes de surveillance avancés d’origine turque en Syrie. Une révélation qu’il qualifie de signal préoccupant, susceptible de tendre encore davantage les relations entre Jérusalem et Ankara.

« Ça sent le roussi », a-t-il affirmé, estimant que le régime syrien, affaibli par l’érosion du soutien iranien, pourrait désormais se tourner vers une Turquie dont l’influence militaire et stratégique s’accroît. Selon lui, une telle évolution marquerait « un tournant décisif » dans l’équilibre régional.

L’expert souligne le danger de ces dispositifs sophistiqués capables de surveiller les déplacements de Tsahal et de compliquer les opérations de l’armée de l’air israélienne au-dessus du territoire syrien. « Ce n’est pas un acte de guerre en soi, mais c’est extrêmement dangereux en cas de conflit », a-t-il insisté. Il rappelle que le président turc s’est récemment vanté du développement de nouvelles défenses antiaériennes plus modernes, susceptibles d’être utilisées en Syrie si Damas accepte cette ingérence.

Pour Jerusalmy, cette situation laisse entrevoir la possibilité d’un « nouveau théâtre d’opérations face aux Turcs », un scénario qu’Israël ne peut ignorer.