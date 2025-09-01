Raphaël Jerusalmy : "La libération des otages doit primer sur le démantèlement du Hamas"

Articles recommandés -

Ancien officier du renseignement militaire israélien, Raphaël Jerusalmy a livré sur i24NEWS une analyse sévère de la stratégie actuelle du gouvernement israélien à Gaza. Selon lui, l’offensive projetée sur Gaza-Ville comporte des risques majeurs, en particulier pour les otages encore détenus par le Hamas.

« Il est impossible de garantir leur sécurité, quelles que soient les précautions prises », a-t-il affirmé, rappelant que le Hamas considère ces captifs comme sa dernière carte face à Israël. S’ils venaient à être exécutés, ce serait « se tirer une balle dans le pied », mais leur simple mise en danger pourrait suffire à faire basculer l’opinion.

Raphaël Jerusalmy a averti que toute avancée militaire pourrait être réduite à néant si le Hamas parvenait à kidnapper un seul soldat israélien : « Toute l’opération s’effondrerait, on arriverait au point zéro. » Il estime que la responsabilité de chaque perte humaine pèsera désormais directement sur le cabinet de sécurité, prévenu des « dangers inutiles » encourus par les soldats. S’il reconnaît les succès militaires depuis le 7 octobre – occupation de 75 % de Gaza, élimination ou capture de milliers de terroristes du Hamas – l’ex-officier dénonce un dilemme stratégique non résolu : « On poursuit deux objectifs sans hiérarchie claire : démanteler le Hamas et libérer les otages. Or, faire de la libération des otages un objectif secondaire est une aberration. » Appelant à la prudence, il recommande une pause tactique et la recherche d’un accord sur les otages avant toute nouvelle offensive. « Tous les dirigeants du Hamas seront éliminés tôt ou tard, mais aujourd’hui ce n’est pas le moment. L’opération est trop dangereuse, trop risquée, dans une guérilla urbaine où le Hamas est retranché », a-t-il conclu.